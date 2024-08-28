Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины

По данным обзора, объемы гривневых средств клиентов растут во всех группах банков, а кредитование бизнеса и населения оживляется в ответ на положительные тенденции в экономике.

"Однако потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут", - говорится в сообщении.

В СФС отметили, что война остается ключевым вызовом для устойчивости финансового сектора и экономики, усиливает вызовы, в частности, для финансирования и государственного бюджета.

"Члены СФС согласились с необходимостью дальнейшей совместной работы по преодолению этих вызовов и сохранению макроэкономической стабильности", - отмечается в релизе.

Страхование военных рисков

В ходе заседания СФС поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков, разработка которого предусмотрена п.62 Меморандума по МВФ.

Согласно Меморандуму НБУ вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить первоначальный законопроект. Законопроект согласован представителями рабочей группы и обработан специалистами Всемирного банка и будет передан в Верховную Раду Украины после широкого обсуждения, в частности, с представителями бизнес-сообщества.

Проект предусматривает введение обязательного страхования определенных объектов и добровольного страхования не подлежащих обязательному. Стандартизированные продукты будет разрабатываться Государственным агентством по страхованию военных рисков.