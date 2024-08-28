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Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины

Фото: в Украине растут потребности бюджета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет финансовой стабильности рассмотрел системные риски финансового сектора Украины. Потребности бюджета растут из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ .

По данным обзора, объемы гривневых средств клиентов растут во всех группах банков, а кредитование бизнеса и населения оживляется в ответ на положительные тенденции в экономике.

"Однако потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут", - говорится в сообщении.

В СФС отметили, что война остается ключевым вызовом для устойчивости финансового сектора и экономики, усиливает вызовы, в частности, для финансирования и государственного бюджета.

"Члены СФС согласились с необходимостью дальнейшей совместной работы по преодолению этих вызовов и сохранению макроэкономической стабильности", - отмечается в релизе.

Страхование военных рисков

В ходе заседания СФС поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков, разработка которого предусмотрена п.62 Меморандума по МВФ.

Согласно Меморандуму НБУ вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить первоначальный законопроект. Законопроект согласован представителями рабочей группы и обработан специалистами Всемирного банка и будет передан в Верховную Раду Украины после широкого обсуждения, в частности, с представителями бизнес-сообщества.

Проект предусматривает введение обязательного страхования определенных объектов и добровольного страхования не подлежащих обязательному. Стандартизированные продукты будет разрабатываться Государственным агентством по страхованию военных рисков.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен

Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.

Доработанный проект о повышении налогов сейчас рассматривается в Раде.

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