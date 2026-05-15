Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала для РФ: сколько стран уже присоединились

12:54 15.05.2026 Пт
3 мин
Трибунал должен привлечь руководство РФ к ответственности за войну против Украины
aimg Татьяна Степанова
Фото: генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщается, 36 стран и Европейский Союз выразили намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании спецтрибунала для РФ.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию спецтрибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины.

"Спецтрибунал олицетворяет справедливость и надежду. Сейчас необходимо принять меры для выполнения этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, быстро приближается", - отметил он.

Берсе призвал страны как можно скорее завершить все необходимые национальные процедуры для присоединения к спецтрибуналу.

Трибунал будет расследовать, преследовать и судить тех, кто несет основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Его целью является заполнение пробела в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и привлечет к ответственности чиновников, причастных к этому преступлению.

"Моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это не вопрос прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министры Совета Европы также приветствовали очень широкую поддержку государствами Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины и призвали к дальнейшим присоединениям, чтобы обеспечить быстрое создание механизма компенсации.

Комиссия по международным претензиям является второй частью комплексного механизма компенсации, связанного с агрессивной войной России, который будет базироваться на Реестре убытков для Украины.

Реестр убытков, созданный в 2023 году, собирает и регистрирует заявления о компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами в Украине.

На сегодняшний день к Реестру присоединились 44 государства и Европейский Союз, который уже получил более 150 000 заявлений.

Спецтрибунал для РФ

Напомним, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

В июне прошлого года Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Перед этим, 9 мая 2025 года, во Львове состоялась ключевая международная встреча, на которой министры иностранных дел десятков европейских стран вместе с представителями Совета Европы дали политический старт созданию спецтрибунала.

После этого процесс перешел в юридическую плоскость: страны начали готовить соглашения, собирать поддержку и формировать правовую базу трибунала, который планируют разместить в Гааге.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно заявлял, что Украина планирует юридически завершить создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в мае. Для запуска механизма уже есть необходимое количество стран-участниц.

