Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала для РФ: сколько стран уже присоединились

Как сообщается, 36 стран и Европейский Союз выразили намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании спецтрибунала для РФ.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию спецтрибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины.

"Спецтрибунал олицетворяет справедливость и надежду. Сейчас необходимо принять меры для выполнения этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, быстро приближается", - отметил он.

Берсе призвал страны как можно скорее завершить все необходимые национальные процедуры для присоединения к спецтрибуналу.

Трибунал будет расследовать, преследовать и судить тех, кто несет основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Его целью является заполнение пробела в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и привлечет к ответственности чиновников, причастных к этому преступлению.

"Моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это не вопрос прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министры Совета Европы также приветствовали очень широкую поддержку государствами Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины и призвали к дальнейшим присоединениям, чтобы обеспечить быстрое создание механизма компенсации.

Комиссия по международным претензиям является второй частью комплексного механизма компенсации, связанного с агрессивной войной России, который будет базироваться на Реестре убытков для Украины.

Реестр убытков, созданный в 2023 году, собирает и регистрирует заявления о компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами в Украине.

На сегодняшний день к Реестру присоединились 44 государства и Европейский Союз, который уже получил более 150 000 заявлений.