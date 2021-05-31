Верховна рада на цьому тижні розблокує закон про онлайн-торги землею . Йдеться про законопроект №2195.

Про це заявив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради ВР.

"Ми розблокуємо закон про земельні аукціони прозорі, який є третім і важливим у завершенні земельної реформи. І з 1 липня люди зможуть повністю користуватися цією реформою. І ми покажемо, я думаю, за короткий термін ефекти від неї", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, у середині травня Рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Як писало РБК-Україна, раніше набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Так, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба". Парламентарії почали його розгляд 16 березня і пройшли 3128 поправок до другого читання документа.