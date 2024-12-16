Каллас о Грузии: Зурабишвили будет у власти до 29 декабря, в этот период многое может произойти

ЕС считает Саломе Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии. Ее каденция продлится до 29 декабря и за это время в стране "многое может произойти".

Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас перед началом заседания Совета ЕС.

По словам Каллас, ЕС встревожен ситуацией в Грузии. Кроме того, власти страны ведут себя не так, как должны были бы, "учитывая проевропейский вектор внешней политики Грузии, который, как мы видим по демонстрациям, поддерживает грузинский народ".

"Конечно, все события, которые мы сейчас наблюдаем в Грузии, идут не в том направлении, в котором должна двигаться страна-кандидат на вступление в ЕС. Поэтому мы собираемся обсудить, какими будут последствия для грузинского правительства, применяющего репрессии против оппозиции и использующего различные инструменты давления. Мы обсудим, что можем сделать с европейской стороны. Один из вопросов, конечно, касается санкций, а другой - ограничения безвизового режима", - сказала она.

Говоря о санкциях, Каллас сказала, что конкретный санкционный список уже предложен, но обсуждение продолжается и необходимо согласие всех стран.

Помимо этого, представитель ЕС по иностранным делам заявила, что часть европейских политиков поддерживают Саломе Зурабишвили как единственного легитимного президента Грузии.

"Что касается президентских выборов, то президент Зурабишвили будет у власти до 29 декабря, а в этот период может произойти многое", - добавила она.

Отметим, по информации европейского редактора "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, ЕС сегодня не введет санкции против грузинских официальных лиц, против этого решения выступили, в частности, Венгрия, Словакия и Румыния.