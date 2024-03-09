ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы на прифронтовых территориях смогут приобрести лекарства через Укрпочту: подробности

Украина, Суббота 09 марта 2024 22:58
UA EN RU
Украинцы на прифронтовых территориях смогут приобрести лекарства через Укрпочту: подробности Фото: украинцы смогут приобрести лекарства через Укрпочту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Отныне украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты с бесплатной доставкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, пилотный проект "Укрпошта. Аптека" начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях:

  • Донецкой области;
  • в отдельных приграничных районах Сумской области.

"Можно будет заказать почти 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе "Доступні ліки", - сообщили в министерстве.

После успешного старта планируется расширение, и к проекту будет присоединен прифронт Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской области.

Как оформить заказ

  • Позвоните по телефону 0 800 300 545.
  • Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и послан бесплатно по услуге "Укрпочта Экспресс".

Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.Ведомство обнародовало соответствующий список .

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Аптечка Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США