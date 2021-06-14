Рада має розглянути бюджетну декларацію на 2022-2024 роки до середини липня

Процес розгляду бюджетної декларації у ВР здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом міністрів річного звіту про виконання закону про держбюджет за попередній бюджетний період.

"До моменту розгляду, який має відбутися не пізніше 15 липня поточного року, народні депутати подають свої пропозиції. Після чого профільний комітет готує та подає на розгляд Верховній раді відповідний проект постанови щодо бюджетної декларації", - сказано у повідомленні.

Декларація визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту держбюджету на 2022 рік.

У документі передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься у рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

У декларації також надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Вони стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.