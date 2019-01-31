Рада має ухвалити закон про внутрішній водний транспорт, - Омелян

Закон вже внесено до парламенту

Для развития грузопотока на Днепре Верховная рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте. Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан и внесен в парламент.

"Грузопоток на Днепре вырос в три раза с 2013 года. Если в 2013-м году было перевезено грузов – около трех миллионов тонн, то в 2018 году это было почти 10 миллионов тонн. Это хороший показатель, но это очень мало. Мы верим, что Днепром и речной системой Украины можно перевозить до 60 миллионов тонн ежегодно. Для этого нам нужны простые вещи. В случае реки нужен закон о внутреннем водном транспорте", - сообщил Омелян.

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан и внесен в парламент.

"Законопроект уже давно разработан. К сожалению он давно лежит в парламенте. Это обидно. Ведь мы теряем время, когда достаточно проголосовать", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Омелян заявил, что аэропорт "Борисполь" потребует около 500 млн долларов инвестиций.

Кроме того, Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза