Рада має бути готова ввести НC через мігрантів, - Монастирський
Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Парламент України має бути готовим ввести надзвичайний стан через мігрантів. Поки що такої потреби немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в Раді.
НС потрібно бути готовим ввести в прикордонних областях.
"У разі неохідності Верховній раді України потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах. Наразі поки що такої потреби немає", - заявив Монастирський.
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