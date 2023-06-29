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Совет директоров МВФ сегодня обсудит транш Украине и новые обязательства Киева

Фото: МВФ одобрит новый транш Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на сегодняшнем заседании в Вашингтоне обсудит первый пересмотр Программы расширенного финансирования с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Совет директоров должен одобрить положительное заключение миссии МВФ о выполнении Киевом взятых на себя обязательств. По итогам должно быть принято решение о выделении Украине транша на 900 млн долларов.

Ранее Кабинет министров одобрил текст обновленного Меморандума с МВФ, который включает конкретные планы властей Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство надеется на решение Совета директоров МВФ по очередному траншу.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн долларов.

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МВФ