Рада у четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського: що розглянуть

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" сказав нардеп Давид Арахамія .

"У четвер у нас за ініціативою президента буде ще одна додаткова сесія. До неї увійдуть 10 законів, так звані "макрофін" та МВФ. Я не знаю, чи встигнемо ми до 1 червня всю програму, але перше читання все пройдемо, а все, що ми залишимо на потім, це буде на початку червня", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль назвав умову продовження переговорів України з МВФ. За його словами, народні депутати мають схвалити закон про НАБУ, закон про ВРП, а також закон про НАЗК.

Як писало РБК-Україна, МВФ вважає, що для виділення Україні чергового траншу в рамках програми Stand By владі країни необхідно більше прогресу у політиці та реформах.