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Рада буде боротися з кнопкодавами. Разумков пояснив як

Україна, Понеділок 25 січня 2021 11:43
Рада буде боротися з кнопкодавами. Разумков пояснив як
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде боротися з кнопкодавством. Він розповів про кілька механізмів боротьби.

Про це глава ВР сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Деякі речі ми зробили на рівні технічному. Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. Після того, як буде запущена нова система "Рада"... це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - запевнив Разумков.

Крім того, у сесійній залі встановлять відеокамери.

"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради.

Разумков зазначив, що обговорюються зміни до регламенту Верховної ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях ВР.

"Паралельно з цим обговорюються зміни до законодавства... щодо дисциплінарного покарання нардепів. Не в межах Кримінального кодексу, а в межах можливостей, які є у Верховної ради", - додав він.

Крім того, заступник голови фінкомітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі уточнив, що в залі встановлять додаткові чотири камери. При цьому власником відео з залу стає Рада, а не Управління держохорони.

Також він зазначив, що усувати кнопкодавів від участі у засіданнях ВР планують на кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше Разумков висловив надію, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень за неперсональне голосування з урахуванням рекомендацій КСУ.

Як писало РБК-Україна, глава Ради заявляв, що до 15 січня повинні бути подані пропозиції щодо посилення відповідальності за кнопкодавство у вигляді збільшення кримінальної відповідальності й штрафів.

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Новини України Політика кнопкодавствоВерховна РадаДмитро Разумков

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