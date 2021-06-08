Рада найближчим часом розгляне закон про реформу КСУ, - Разумков
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент найближчим часом може розглянути законопроект про реформу Конституційного суду України. Йдеться про проект №4533.
Разумков провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Вони обговорили питання щодо судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства, а також законодавчого врегулювання діяльності КСУ.
"Найближчим часом у Верховній раді може бути розглянутий законопроект про конституційну процедуру, який вже отримав висновок Венеціанської комісії", - сказано у повідомленні.
Крім того, за словами Разумкова, незабаром парламент може розглянути законопроекти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Ці законопроекти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно", - сказав він.
Спікер ВР додав, що до розгляду в другому читанні готується законопроект щодо врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, у середині квітня Рада схвалила за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. У документі збережено наявний порядок прийняття рішень КСУ.
Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук висловив сподівання, що Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії.
Підкреслимо, Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.