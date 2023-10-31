ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совбез ООН соберется, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине

Вторник 31 октября 2023 06:47
UA EN RU
Совбез ООН соберется, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине Фото: Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, 31 октября, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что инициаторами заседания стали Эквадор и Франция, которые перед этим консультировались с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Начнется заседание Совета Безопасности в 16:00 по киевскому времени после короткого обсуждения ситуации в Сомали.

Украина предложила реформу ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины. Он также призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

Также Австралия поддержала требование Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшим реформам руководящего органа.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС. В организации заявили, что это катастрофа, выходящая за пределы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Вторжение России в Украину
NEWS
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ