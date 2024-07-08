Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракетных ударов РФ по Украине

Заседания призвали провести ряд стран: Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Соединенные Штаты Америки.

Совбез соберется после того, как в результате ракетного удара России по Киеву пострадала детская больница.

"Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу", - заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН через сегодняшнюю ракетную атаку России.

Удар РФ по Киеву 8 июля

Утром понедельника Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было запущено 38 ракет, сбить удалось 30 воздушных целей.

Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет" . Там все еще продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могут быть под ними. Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Подробно о последствиях обстрела – в материале РБК-Украина .

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