RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракетных ударов РФ по Украине

Фото: разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание во вторник, 9 июля. Заседание будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заседания призвали провести ряд стран: Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Соединенные Штаты Америки.

Совбез соберется после того, как в результате ракетного удара России по Киеву пострадала детская больница.

"Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу", - заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН через сегодняшнюю ракетную атаку России.

Удар РФ по Киеву 8 июля

Утром понедельника Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было запущено 38 ракет, сбить удалось 30 воздушных целей.

Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет" . Там все еще продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могут быть под ними. Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Подробно о последствиях обстрела – в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОхматдетВойна в Украине