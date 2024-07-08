Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракетных ударов РФ по Украине

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание во вторник, 9 июля. Заседание будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Заседания призвали провести ряд стран: Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Соединенные Штаты Америки.
Совбез соберется после того, как в результате ракетного удара России по Киеву пострадала детская больница.
"Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу", - заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН через сегодняшнюю ракетную атаку России.
Утром понедельника Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было запущено 38 ракет, сбить удалось 30 воздушных целей.
Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет" . Там все еще продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могут быть под ними. Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .
Подробно о последствиях обстрела – в материале РБК-Украина .
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