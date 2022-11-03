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Совбез ООН отверг резолюцию РФ по поиску "биологического оружия" в Украине

Фото: Совбез ООН отверг резолюцию РФ по поиску "биологического оружия" (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Совбез ООН не принял резолюцию России по созданию комиссии для расследования "военно-биологической деятельности" Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.

За резолюцию проголосовали только РФ и Китай. США, Великобритания и Франция выступили против, а десять других стран Совбеза воздержались.

На прошлой неделе Россия распространила в Совбезе 310-страничный документ, в котором утверждалось, что "биологическая деятельность" происходит в Украине при поддержке Министерства обороны США.

В ООН заявили об отсутствии доказательств о наличии "биологического оружия" у Украины, несмотря на обвинения России.

Еще в марте в Совбезе ООН обвинили Россию во лжи касательно разработки "биологического оружия" в Украине. Тогда также Россия инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить якобы "военно-биологическую деятельность" США в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала кампанию касаемо "грязной бомбы". Тогда министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий.

Украина официально пригласила экспертов МАГАТЭ проверить ядерные объекты, которые Россия выдает за места изготовления грязной бомбы.

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