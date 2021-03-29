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Будівництво аеродрому у Дніпрі: рекордну економію на тендері назвали нереалістичною

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 23:03
Будівництво аеродрому у Дніпрі: рекордну економію на тендері назвали нереалістичною Фото: аеродром у Дніпрі (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Вартість будівництва аеродромного комплексу в Дніпрі може подорожчати мінімум на третину. Через занижену ціни робіт переможцем аукціону, проект ризикує закінчитися значно пізніше заявлених термінів.

Про це пише УНІАН з посиланням на розслідування регіональних видань.

Зокрема, розслідувачі проаналізували тендерну документацію закупівлі послуг з будівництва аеродрому в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" і виявили, що компанія Олександра Глімбовського "Альтіс-Констракшн", яка демпінгувала на аукціоні, опустивши ціну до 3,95 млрд грн, тепер може збільшити вартість будівництва більш ніж на третину.

Як відомо, тендер на закупівлю робіт вартістю у 5,7 млрд грн проводився восени 2020 року без проектної документації, виготовлення якої буде завершено тільки протягом 2021 року.

Недавній експертний звіт проекту стадії "П" визначив вартість робіт в аеропорту Дніпра сумою не менше ніж у 6,25 млрд грн. Отже, за проведення всіх робіт "Альтіс-Констракшну" потрібно понад 2 млрд грн додатково. Інакше компанія не зможе виконати проект у межах замовлених параметрів.

Додаткових коштів для завершення проекту компанія в багатьох аналогічних випадках домагається укладенням додаткових угод до основного договору.

Крім того, розслідувачі виявили, що у 2016-2017 роках "Альтіс-Констракшн" під час відновлювальних робіт покриття перону та руліжних доріжок в аеропорту "Херсон" провів три додаткові переговорні закупівлі на 18 млн, 1,2 млн і 3 млн грн.

Так само компанія отримувала додаткове фінансування під час будівництва аеровокзалу у Львові - майже 1 млрд грн, понад 510 млн грн - на додаткові будівельні роботи в аеропорту Запоріжжя, 40 млн грн - на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві.

Нагадаємо, в січні 2021 року був визначений виконавець робіт з будівництва аеродрому в Дніпрі. Перемогла компанія "Альтіс-Констракшн", яка запропонувала ціну в 3 млрд 949 млн 980 тис. грн, що склало 69,3% від очікуваної вартості закупівлі.

Раніше експерти закликали владу провести експертизу пропозиції "Альтіс" з будівництва аеродрому в Дніпрі через запропонованої ціни на 30% нижче від тієї, яку очікував замовник закупівлі.

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