Діяльність Зеленського на посаді президента схвалюють менше половини українців

Наприкінці лютого 2020 року схвалюють дії і заяви Володимира Зеленського на посаді президента України 47% українців, не схвалюють - 40% респондентів. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, оцінка діяльності президента України порівняно з груднем погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%).

Оцінка дій Кабінету міністрів порівняно з груднем в лютому також погіршилася: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Оцінка дій Верховної ради порівняно з груднем в лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними опитування, КМІС, наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 47% українців, негативно - 24%.

За даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 40,1% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).