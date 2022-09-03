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Роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять: названо терміни

Фото: роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Іван Носальський

Роботу пункту пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею призупинять вже в понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон у Facebook.

"За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску "Устилуг" триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що потребує відключення від електроживлення. Тому пропуск і оформлення всіх транспортних засобів за обома напрямками (виїзду і в'їзду в Україну) в цей проміжок часу буде припинений", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим пунктом пропуску на українсько-польському кордоні, через який можуть слідувати легкові авто і вантажівки загальною масою до 7,5 тонн, є "Угринів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з опівночі середи, 17 серпня, КПП "Краковець" у Львівській області відновив рух автобусів на виїзд з України.

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