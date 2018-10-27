Міністр МВС Албанії подав у відставку через посилення боротьби з корупцією

Фото: прапор Албанії (з відкритих джерел)

Міністр подав у відставку після масштабної операції проти корупціонерів

Міністр внутрішніх справ Албанії Фатмір Хафадж подав у відставку через нещодавні масштабні операції проти організованої злочинності та антикорупційні розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що Хафадж подав у відставку після нещодавньої масштабної операції, в ході якої було заарештовано більше двох десятків членів організованих злочинних груп, в тому числі двоє колишніх депутатів правлячої Соціалістичної партії.

На сторінці МВС Хафадж написав, що добровільно подав у відставку та відзначив "дуже важливі успіхи свого відомства у зміцненні верховенства закону в країні".

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама призначив новим міністром внутрішніх справ колишнього військового чиновника Сандера Ллеші. Також Рама заявив, що новий міністр принесе на посаду "нову позитивну енергію". Кандидатуру Ллеші ще повинні схвалити президент і парламент.

Крім того, опозиційна Демократична партія підтримала відставку Хафаджа, та заявила, що це "важливий крок у боротьбі за чисту від злочинності політику". Партія звинуватила колишнього міністра в підтримці діяльності його брата, пов'язаної з наркотиками. У квітні брат Хафаджа здався італійській владі, щоб відбути покарання за торгівлю наркотиками у справі 2002 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС Греції Нікос Котзіас подав у відставку на наступний день після суперечки на засіданні уряду з міністром оборони. Котзіас був засмучений тим фактом, що прем'єр Алексіс Ціпрас не підтримав його в суперечці з міністром оборони Паносом Каменосом.