Діяльністю Кличка незадоволені майже половина киян, - опитування

Діяльністю мера Києва Віталія Кличка незадоволені 49% жителів столиці, задоволені - 42%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2019 року.

Дані соціологів свідчать, що рівень схвалення діяльності Кличка знаходиться нижче 50% протягом останніх трьох років.

За даними опитування, у грудні 2019 року роботою Київської міської ради задоволені 31% (не задоволені - 53%), громадського транспорту - 43% (не задоволені - 48%), освітніх установ столиці - 28% (47%), комунальних служб та медичних установ Києва - 23% (не задоволені 70% і 63% відповідно).

Парки і сквери (70%), стан доріг (45%) і громадський транспорт (30%) - сфери, де кияни відносно частіше побачили покращення за останні п'ять років. У той же час, на думку жителів столиці, значно погіршилася ситуація з боротьбою з незаконним гральним бізнесом (38% вважають, що вона погіршилася, і лише 7% покращилася), незаконними забудовами (48% і 7%), паркуванням (49% і 5%) і завантаженістю вулиць і пробками (55% і 5%).

Відносна більшість опитаних вважають успіхами чинного мера Кличка парки і сквери (38%), якість доріг (22%), облаштування зон відпочинку (21%) і місць заняття спортом (20%).

Дві третини киян (68%) висловили однозначну готовність взяти участь у виборах Київради. Лідером є партія "Слуга народу", за яку віддали б свої голоси 32,2% тих, хто визначився і має намір взяти в них участь. 12,4% проголосували б за партію "Удар" Кличка, 8,9% - за партію "Європейська солідарність", 6,9% - партію "Голос", 6,4% - партію "Батьківщина", 4,8 % - партію "Опозиційна платформа - За життя", 4,6% - за партію ВО "Свобода". Рейтинг інших політичних сил - менше 4%. Важливо, що близько чверті опитаних не визначилися з вибором.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-16 грудня 2019 року серед 1000 киян. Помилка вибірки - 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групою "Рейтинг", якби дострокові парламентські вибори проходили в кінці листопада 2019 року, то до Верховної Ради пройшли б п'ять парій, які подолали 5% -ний бар'єр на виборах в липні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної Ради і Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту в порівнянні з початку листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52% ).