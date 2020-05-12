Роботодавці почали подавати документи на допомогу по частковому безробіттю

Кількість поданих пакетів документів від роботодавців на отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю з 4 травня вже склала 6873. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними прес-служби на сьогодні вже прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду - 3339 пакетів документів, і прийом заявок продовжується.

"Загалом на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - прокоментував голова Мінекономрозвитку Ігор Петрашко.

Для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.

Детальна інструкція оприлюднена на сайті Державного центру зайнятості.

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:

- зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;

- сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до Центру зайнятості.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. З державного бюджету на фінансову допомогу Фонду для виплати по частковому безробіттю виділено 4,723 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.