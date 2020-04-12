У роботі Twitter стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів .

Як зазначається, на неполадки в роботі Twitter скаржаться користувачі з США, Японії, Бразилії, Туреччини та Західної Європи.

Найбільше користувачі скаржаться на проблеми з роботою веб-сайту (44%). Також надійшли скарги на роботу мобільних додатків для iPhone та iPad (36%) і Android (19%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter тестує нові функції боротьби з "фейками". Функція дозволить перевіреним людям коригувати інформацію або позначати її як хибну.

Як повідомляло РБК-Україна, Twitter почав позначати і видаляти фейкові пости з 5 березня 2020 року. Соцмережа залишає спеціальну відмітку мультимедіа, у разі якщо вони створені для маніпулювання користувачами. Також будуть перевіряти текст, який буде супроводжувати даний файл і профіль, що його опублікував.

Крім цього, раніше Twitter заборонив публікацію "гіфок". Таке рішення було прийнято після того, як на акаунт Epilepsy Foundation була здійснена атака з допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.