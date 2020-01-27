В роботі Twitter стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Зазначається, що збої в роботі соцмережі зафіксовані в Європі, Північній і Південній Америці.

Користувачі відзначають проблеми в роботі додатка Twitter для iPhone та iPad (43%), на платформі Android (17%), а 39% не можуть зайти на сайт.

З проблемами зіткнулися користувачі США, Великобританії, Франції, Туреччини, Мексики, Аргентини, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Данії, Японії, Канади, Перу і Бразилії.

Нагадаємо, раніше Twitter заборонив публікацію "гіфок". Таке рішення було прийнято після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation була здійснена атака за допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.

Також РБК-Україна писало, що збої в роботі Twitter в останній раз були зафіксовані в кінці листопада 2019 року. Тоді скарги на роботу соцмережі надходили від користувачів Сполучених Штатів, Канади, Британії, Японії та країн Європи.