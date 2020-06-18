У роботі Telegram стався збій

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя не можуть відправити повідомлення.

Такі дані наводить Downdetector.

Збій зафіксували у Німеччині, Італії, Іспанії, Білорусі, Молдові, Росії. Зокрема, багато міст України зачепив цей збій. Користувачі Одеси, Севастополя, Хмельницького, Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Луганська та Сум повідомили, що не можуть відправити повідомлення.

Фото: збій в Telegram (downdetector.ru)

Більшість користувачів скаржаться на те, що не можуть підключитись до додатку або відправити повідомлення.

Нагадаємо, ще один збій у цьому месенджері був 6 червня 2020 року, про що повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії.

Раніше повідомлялось, що стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone: були проблеми з здійсненням дзвінків у багатьох регіонах України.