В роботі Telegram стався збій

В Україні збій у роботі Telegram зафіксований в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі
У роботі Telegram стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Так, в Україні збій у роботі Telegram зафіксований в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі.
Крім того, проблеми з доступом до Telegram зафіксовані в Російській Федерації, Білорусі, Італії, Нідерландах.
Фото: збій в роботі Telegram
Нагадаємо, в квітні поточного року в роботі месенджера компанії Telegram стався масштабний збій, який торкнувся користувачів в ряді країн Європи і Близького Сходу. Тоді засновник компанії Павло Дуров попереджав, що користувачі в Європі протягом декількох годин можуть зазнавати труднощів через перегрів серверів.