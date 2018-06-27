Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В роботі Telegram стався збій

НовиниТелеком & IT    27.06.2018 - 15:31
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)

В Україні збій у роботі Telegram зафіксований в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі

У роботі Telegram стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, в Україні збій у роботі Telegram зафіксований в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі.

Крім того, проблеми з доступом до Telegram зафіксовані в Російській Федерації, Білорусі, Італії, Нідерландах.

Фото: збій в роботі Telegram

Нагадаємо, в квітні поточного року в роботі месенджера компанії Telegram стався масштабний збій, який торкнувся користувачів в ряді країн Європи і Близького Сходу. Тоді засновник компанії Павло Дуров попереджав, що користувачі в Європі протягом декількох годин можуть зазнавати труднощів через перегрів серверів.

На Лондонській фондовій біржі стався перший за сім років збій У ПриватБанку відбувся збій
Теги публікації: сбой, Telegram  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся