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У роботі Telegram стався масштабний збій

Україна, Неділя 30 серпня 2020 16:04
У роботі Telegram стався масштабний збій
Фото: додаток Telegram на смартфоні (flickr.com/desireecatani)
Автор: Дмитро Левицький

У роботі месенджера Telegram у неділю, 30 серпня, стався масштабний збій. Проблеми виникають у користувачів зі всього світу, але найгірша ситуація в Європі та Росії.

Про це свідчать дані сервісу downdetector.

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Угорщини та Румуні. Складнощі в роботі додатку виникають і у користувачів з України.

У роботі Telegram стався масштабний збій

Фото: збій в Telegram (downdetector.ru)

За даними сервісу, у 90% випадків проблеми пов'язані з підключенням Telegram до мережі інтернет, а у 9% - не відправляються повідомлення.

Нагадаємо, декількома днями раніше стався збій у роботі соціальної мережі Twitter.

На початку червня у Telegram також стався масштабний збій, тоді проблеми виникали у користувачів України, Росії та ще ряду країн Європи.

Крім того, глобальний збій у роботі месенджеру Telegram було зафіксовано 18 червня.

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