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В роботі Приват24 стався збій

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:23
В роботі Приват24 стався збій
Фото: Приватбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

На даний момент існує затримка при проведенні платежів Приват24

У додатку державного ПриватБанку "Приват24" стався збій. Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на прес-службу банку.

Повідомляється, що на даний момент існує затримка при проведенні платежів в Приват24 зі статусом "Новий".

"Рекомендуємо Вам не повторювати платежі і очікувати проведення. Орієнтовний термін рішення - до 17:00. Приносимо вибачення за доставлені незручності", - повідомляли в тих-підтримці банку.

Повідомляється, що збій в роботі пов'язаний з "Днем холостяка", який влаштовує інтернет-магазин Aliexpress. Як відзначили в прес-службі банку, сьогодні о 12:00 банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів.

В роботі Приват24 стався збій

В роботі Приват24 стався збійНагадаємо, 13 вересня у роботі ПриватБанку стався збій, зокрема в "Приват24" спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах.

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