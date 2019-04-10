У YouTube стався збій

Фото: YouTube (flickr/Rego Korosi)

В Україні збої відбулися в Києві, Рівному, Дніпрі

У відеохостингу YouTube стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані сервісу Downdetector.

Найчастіше користувачі сервісу скаржаться на проблеми з трансляцією відео (64%), 22% скаржаться на некоректну роботу сайту, ще 13% не можуть увійти в свої акаунти.

Проблеми в роботі сервісу спостерігаються по всьому світу, в тому числі в Україні, США, Україні, Японії, Франції, Німеччини, Великобританії, Болгарії і Румунії. В Україні збої відбулися в Києві, Рівному, Дніпрі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Google+ стався витік даних сотні тисяч користувачів. Персональні дані користувачів соцмережі могли опинитися в руках зловмисників. При цьому Google навесні не стала розкривати інформацію про витік через страх привернути підвищену увагу регуляторів і завдати шкоди своїй репутації.

Також 3 березня у роботі Instagram вог усьому світі стався збій. За даними сервісу, в основному люди скаржилися на проблеми зі стрічкою новин (62%), входом в обліковий запис (24%) і сайтом Instagram (13%).