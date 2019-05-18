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У роботі Facebook стався збій

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 10:41
У роботі Facebook стався збій
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Скарги від користувачі почали надходити близько 02:00

У роботі соціальної мережі Facebook стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на дані сервісу Downdetector.

За даними сервісу, скарги від користувачів почали надходити о 02:00 за київським часом. Найбільше кількість скарг (463) була отримана близько 03:00.

Найбільша кількість скарг  були пов'язані з повною непрацездатністю соцмережі (59%), також у користувачів виникали проблеми з входом в аккаунт (23%) та роботою стрічки новин (17%).

Проблеми були зафіксовані у Британії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії, а також на Західному та Східному узбережжі Сполучених Штатів. Також про збій повідомили користувачі Мексики, Бразилії, Індії та Нової Зеландії.

карта збою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про збій у роботі соціальної мережі Instagram. Користувачі повідомили про проблеми у відображенні новинної стрічки (81%). Ще 13% повідомили про проблеми з входів в аккаунт, а 5% зіткнулися з проблемами у відображенні web-версії соцмережі. Проблеми були зафіксовані у країнах Європи, зокрема і в Україні.

Також минулого місяця стався збій в роботі YouTube. Користувачі скаржилися на проблеми з трансляцією відео (64%), 22% скаржилися на некоректну роботу сайту, ще 13% не могли увійти в свої акаунти.

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