У роботі столичного метро в неділю можливі обмеження

У роботі столичного метрополітену ввечері в неділю, 20 жовтня, через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" і "Олександрія" можливі деякі зміни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби КП "Київський метрополітен".

Зокрема, після закінчення футболу можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". У КП відзначили, що захід може бути застосований з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

"20 жовтня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами " Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - поінформували в метрополітені .

Нагадаємо, в Києві на вихідних перекриють Дарницьку площу. Як повідомляється, рух перекриватимуть з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня до 9:00 20 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві на два дні частково обмежать рух на Північному мосту. Зазначалося, що рух обмежать з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня (у сторону Троєщини) і з 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня (у сторону станції метро "Почайна").