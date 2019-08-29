В роботі сервісного продукту Microsoft стався збій

Компанія Microsoft отримала скарги від користувачів на роботу сервісу Office 365, який за передплатою відриває доступ до офісних продуктів Microsoft. Як передає РБК-Україна, про збої повідомляє портал Downdetector.

Збій стався ввечері 28 серпня в основному у користувачів з США та Канади. Менше скарг надходить з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Великобританії та Норвегії.

Близько 67% скарг, що надійшли пов'язані з тим, що користувачі не можуть встановити зв'язок з сервером Office 365. Ще 28% користувачів повідомили, що не можуть зайти на сайт при введенні логіна і пароля.

В Office 365 входять офісні програми Excel, Word, Outlook та інші, а також засоби комунікації та спільної роботи - Skype для бізнесу, SharePoint, Teams. Сервіс також дає доступ до інструментів аналітики - Power BI та програми для автоматизації бізнес-процесів дрібних компаній сфери послуг - StaffHub і Bookings.

У компанії Microsoft заявили, що їм відомо про проблему і пообіцяли усунути неполадки в найближчим часом.

Нагадаємо, згідно з нещодавно опублікованими даними нідерландської Управління по захисту даних, американська компанія Microsoft збирає дані користувачів операційних систем Windows Home і Windows Pro, що може порушувати положення про конфіденційність.