В роботі Приват24 стався збій

У роботі програми Приватбанку "Приват24" в четвер, 4 червня, стався збій. При спробі увійти в додаток система видає помилку, а контакт-центр недоступний для дзвінків.

При цьому не працює як мобільний додаток, так і програма для комп'ютера. Однак оплата картками в торговельній мережі та зняття грошей в банкоматах на даний момент доступні.

У "Приватбанку" сказали РБК-Україна, що роботу системи буде відновлено протягом години.

"Процесинг ПриватБанку, мережа банкоматів і оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює", - скзал в банку.

Зазначимо, збої в роботі програми "Приват24" трапляються регулярно. Як правило, технічні служби ліквідують проблеми протягом кількох годин. При цьому часто збій стосується не тільки оплати в інтернеті, але і роботи банкоматів і POS-терміналів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" продовжив до липня кредитні канікули для малого і середнього бізнесу і підприємців, введені з початку карантину в березні.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 25 травня знизив ставки за всіма кредитними програмами фінансування юридичних осіб і підприємців.