В роботі Приват24 стався збій

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У банку пропонують скористатися терміналом самообслуговування

У додатку "Приват24" стався збій. Про це підтвердили РБК-Україна у службі підтримки клієнтів ПриватБанку.

У службі підтримки клієнтів повідомили, що збій тимчасовий і запропонували скористатися терміналом самообслуговування.

Зазначимо, що наразі у мобільному додатку існує затримка при проведенні платежів. Також неможливо це зробити і з комп'ютера.

Як повідомили у службі, фахівці працюють над вирішенням питання, орієнтовний час вирішення проблеми 16:00.

На сайті privat24.ua зазначено, що зараз проводяться регламентні роботи по оновленню системи безпеки.

РБК-Україна раніше писало, що загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік склала 5 057,3 млн, а їх обсяг - 3 576,7 млрд грн.

Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що у минулому році найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах - 51,2%, за обсягами - домінували перекази з картки на картку - 42,4%.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" після консультацій з податковою службою та платіжними системами відмовився від обов'язкового друку чеків в POS-терміналах.