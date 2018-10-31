В роботі PayPal стався збій

Ілюстративне фото (paypalobjects.com)

Більшість користувачів відчувають проблеми з входом в систему, деякі не можуть здійснити оплату

У роботі платіжної системи PayPal по всьому світу стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Про неполадки в роботі системи повідомляють користувачі з Великобританії, США, Німеччини та інших країн Європи, а також Японії, Сінгапуру і Філіппін. При цьому більшість з них відчувають проблеми з входом в систему, деякі не можуть відкрити сайт PayPal або здійснити оплату.

Зазначимо, що в Україні збій PayPal зафіксований у Києві.

Фото (downdetector.com)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що платіжна система PayPal запустила послугу грошових переказів через голосового помічника Siri. Сервіс доступний для користувачів пристроїв, що працюють на операційній системі IOS 10. Користувачі зможуть за допомогою голосової команди відправляти платежі в 30 країн світу. Також електронна платіжна система PayPal включила можливість транскордонних переказів для України.

Відзначимо, в 2016 році платіжна система PayPal заявила про припинення діяльності в Туреччині, оголосивши, що з 6 червня 2016 року турецькі клієнти не зможуть отримувати або відправляти грошові кошти за допомогою системи платежів.



