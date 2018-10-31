В работе PayPal произошел сбой

Иллюстративное фото (paypalobjects.com)

Большинство пользователей испытывают проблемы со входом в систему, некоторые не могут произвести оплату

В работе платежной системы PayPal по всему миру произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

О неполадках в работе системы сообщают пользователи из Великобритании, США, Германии и других стран Европы, а также Японии, Сингапура и Филиппин. При этом большинство из них испытывают проблемы со входом в систему, некоторые не могут открыть сайт PayPal или произвести оплату.

Отметим, что в Украине сбой PayPal зафиксирован в Киеве.

Фото (downdetector.com)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что платежная система PayPal запустила услугу денежных переводов через голосового помощника Siri. Сервис доступен для пользователей устройств, работающих на операционной системе IOS 10. Пользователи смогут с помощью голосовой команды отправлять платежи в 30 стран мира. Также электронная платежная система PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины.

Отметим, в 2016 году платежная система PayPal заявила о прекращении деятельности в Турции, объявив, что с 6 июня 2016 года турецкие клиенты не смогут получать или отправлять денежные средства с помощью платежей системы.



