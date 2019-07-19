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Instagram тестує нову функцію

Новини » Телеком & IT    19.07.2019 - 13:02
Instagram тестує нову функцію
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експеримент запустили в Канаді, Австралії, Бразилії, Ірландії, Італії, Японії та Новій Зеландії

Компанія Instagram в семи країнах тестує функцію, що дозволяє приховати кількість лайків під постами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Експеримент запустили в Канаді, Австралії, Бразилії, Ірландії, Італії, Японії та Нової Зеландії. В Instagram вважаю, що це допоможе вирішити проблему низької самооцінки користувача. Як повідомляється, кількість кількість лайків буде видно тільки автору.

"Ми сподіваємося, що це випробування допоможе знизити тиск, який чиниться кількістю лайків під публікацією, а користувачі зможуть зосередитися на тому, щоб ділитися улюбленими речами", - повідомила Мія Гарлік, директор з політики Facebook в Австралії та Новій Зеландії.

Instagram тестує нову функціюНагадаємо, Instagram раніше тестував функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів.

До цього, РБК-Україна писало, з'явилася функція, що користувачі Instagram можуть непомітно видаляти небажаних передплатників, а не додавати їх в "чорний список".

Раніше повідомлялося, що Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписі довжиною до однієї години.

Також РБК-Україна писало, що Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "фальшивих" лайків, коментарів і підписок.

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