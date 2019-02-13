В роботі Instagram стався масштабний збій

Більшість людей скаржаться на проблеми зі стрічкою новин

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

По данным портала, в основном с проблемами столкнулись жители восточного побережья США и западной Европы.

При этом о сбоях сообщают также пользователи из Москвы, Гонконга, Бангкока, Дели и других городов.

Сервис указывает, что большинство людей жалуются на проблемы с лентой новостей (57%), входом в приложение (21%) и сайтом (20%).

По данным Downdetector, со сбоями в работе приложения пользователи также сталкивались накануне, 12 февраля. Большинство сообщало о неполадках при загрузке ленты новостей (61%).

В официальном аккаунте Instagram в Twitter говорится, что в компании в курсе проблем, которые приводят к изменению числа фолловеров аккаунта, и работают над решением проблемы.

Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел сбой.

Также сообщалось, что в работе поисковой системы Google произошел сбой. Больше всего на сбои жаловались пользователи именно из США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.