У роботі Google стався масштабний збій

У роботі пошукової системи Google стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опубліковані на сайті Downdetector.

Зазначається, що вранці, 17 вересня, в роботі пошукової системи Google стався масштабний збій. Проблеми із пошуковиком почалася близько 3 години ночі та продовжуються досі.

"Частина людей скаржилася, що у них www.google.com не працює ні на телефоні, ні на комп'ютері. Інші помітили помилку сервера - саме такі повідомлення стали приходити при спробі виконати пошуковий запит", - йдеться у повідомленні.

Були скарги і на те, що Google працює тільки в додатку і то частково, наприклад, не завантажуються картинки. А ось в браузері Chrome у багатьох вилазило оповіщення про відсутність інтернет-підключення.

При цьому зранку, 17 вересня, в YouTube стало неможливо отримати код для вставки відео - він просто не відображається.

Також в Україні постраждали від збоїв у роботі сервісу.

Нагадаємо, у роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Спостерігалися труднощі при оплаті в Інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах, платежів "Приват24".

Як повідомляє РБК-Україна, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, в результате чего соцсеть перестала работать в нескольких странах. Как свидетельствуют данные, на проблемы в работе соцсети жаловались в большинстве жители Соединенных Штатов Америки, Испании и России.