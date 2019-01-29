В роботі Gmail стався збій

Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Користувачі скаржаться на неможливість зайти в аккаунт

У роботі сервісу електронної пошти Gmail стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані порталу Downdetector.

Повідомляється, що користувачі скаржаться на неможливість зайти в аккаунт (40%), труднощі при отриманні повідомлень (33%) і проблеми з сайтом Gmail (25%).

Найбільше скарг надходить з Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії, Польщі та Індії. Також збої зафіксовані в США, Бразилії, Аргентині та Чилі.

Зокрема збої відбулися в українських містах - Києві та Тернополі.

Раніше повідомлялося, що сервіс електронної пошти Google додає можливість зробити недоступним повідомлення після встановленого часу. Новий "конфіденційний режим" також може бути використаний для того, щоб запобігти пересиланню, копіюванню, завантаженню або друку кореспонденції, відправленої через Gmail.

До цього літа 2015 року корпорація Google запустила новий сервіс, який дозволяє видаляти листи у пошті Gmail навіть після їх відправлення. Це дозволяло видалити повідомлення протягом 30 секунд після відправлення.