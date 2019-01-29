ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В роботі Gmail стався збій

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 15:06
В роботі Gmail стався збій
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Користувачі скаржаться на неможливість зайти в аккаунт

У роботі сервісу електронної пошти Gmail стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані порталу Downdetector.

Повідомляється, що користувачі скаржаться на неможливість зайти в аккаунт (40%), труднощі при отриманні повідомлень (33%) і проблеми з сайтом Gmail (25%).

Найбільше скарг надходить з Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії, Польщі та Індії. Також збої зафіксовані в США, Бразилії, Аргентині та Чилі.

 

 

Зокрема збої відбулися в українських містах - Києві та Тернополі.

Раніше повідомлялося, що сервіс електронної пошти Google додає можливість зробити недоступним повідомлення після встановленого часу. Новий "конфіденційний режим" також може бути використаний для того, щоб запобігти пересиланню, копіюванню, завантаженню або друку кореспонденції, відправленої через Gmail.

До цього літа 2015 року корпорація Google запустила новий сервіс, який дозволяє видаляти листи у пошті Gmail навіть після їх відправлення. Це дозволяло видалити повідомлення протягом 30 секунд після відправлення.

В роботі Google стався збій Instagram пояснив проблеми відображення основної стрічки
Новини України Gmailсбой в работе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся