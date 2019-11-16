У роботі Facebook стався збій

Вночі 16 листопада в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який спостерігався і на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Так, спалах проблем з роботою соцмережі був зафіксований у період з 1-ї по 2-гу години ночі. У цей період сервіс Downdetector зафіксував понад 600 повідомлень про проблеми в роботі Facebook.

На збої в соцмережі скаржилися користувачі з Британії, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Росії, Мексики, а також користувачі з України. Збої в роботі Facebook спостерігали користувачі з Одеської, Донецької та Київської областей.

Найчастіше в користувачів виникали проблеми з відображенням стрічки новин та входом до соцмережі. Також у частини користувачів взагалі не відкривалася соцмережа.

Нагадаємо, 12 листопада сервіс Downdetector зафіксував масштабний збій в роботі соцмереж Facebook та Instagram по всьому світу. На проблеми в роботі соцмереж скаржилися користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю та Британії, Угорщині та Туреччині. Найчастіше проблеми виникали з завантаженням стрічки новин.