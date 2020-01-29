У роботі Facebook стався масштабний збій

У понад десятка країн Західної півкулі був зафіксований збій у роботі соціальної мережі Facebook ввечері вівторка, 28 січня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на ресурс моніторингу роботи інтернету Downdetector.

Неполадки в роботі популярної соціальної мережі найбільше зачепили США, Мексику, Колумбю, Бразилію, а також європейські країни - Велику Британію, Іспанію, Францію та інші.

Українські користувачі про проблеми з доступом на сайт не повідомляли.

За даними Downdetector, близько 39% користувачів соцмережі повідомили про проблеми під час перегляду стрічки, ще 35% власників акаунтів поскаржилися на повне відключення соціальної мережі. Ще 25% не змогли увійти в свої акаунти.

Нагадаємо, раніше збій у роботі соцмережі стався 25 січня. Тоді близько 64% користувачів з США, Німеччини, Польщі, Великобританії, Нідерландів, Італії, Болгарії, Україні та інших країн поскаржилися на проблеми в роботі.

Через кілька днів про збої в роботі повідомили 48% користувачів відеосервісу YouTube. Найбільшу кількість проблем відчували користувачі з США, Японії, Європи та Південної Америки.