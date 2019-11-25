У роботі Facebook стався масштабний збій

У понеділок, 25 листопада, у роботі соціальної мережі Facebook виявлений збій у декількох країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Як повідомляється, на неполадки в роботі Facebook скаржаться жителі Великобританії, Нідерландів, США, Іспанії, Польщі, Італії та Кіпру.

У більшої частини користувачів (близько 61%) поскаржилися на проблеми користувачів виникають проблеми з новинною стрічкою, ще 24% не можуть увійти у свій акаунт, у 13% користувачів соцмережа взагалі не функціонує.

Нагадаємо, останній глобальний збій у роботі соцмережі був зафіксований 19 листопада. На збій скаржилися жителі східного узбережжя США, Мексики, бразильського Сан-Паулу й австралійського Сіднея. Серед них 80% мали проблеми з роботою сайту в цілому, 20% відзначили проблеми із входом.

Ще раніше повідомлялося, що 12 листопада сервіс Downdetector зафіксував масштабний збій у роботі соцмереж Facebook і Instagram по всьому світу. На проблеми в роботі соцмереж скаржилися користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю та Британії, Угорщини й Туреччини. Найчастіше проблеми виникали з завантаженням стрічки новин.