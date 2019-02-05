У роботі Facebook стався глобальний збій

Збої були зафіксовані у Києві та Львові

В работе Facebook произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные DownDetector.

Сообщается, что сбой произошел в Польше, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии, Британии, США и Франции. Часть пользователей столкнулась с невозможностью подключиться к серверу Facebook, а примерно треть - с проблемами при отправке сообщений.

Сообщения о проблемах в работе Facebook были и с Украины. В часности, сбои были зафиксированы в Киеве и Львове.

Напомним, 5 декабря 2018 года в странах Европы также наблюдался сбой в работе социальной сети Facebook. О сбое в работе Facebook писали жители Латвии, Великобритании, Венгрии, Эстонии и Польши. Сообщения о неполадках в работе соцсети оставляли пользователи с Украины. В частности, из Киева и Днепра.

РБК-Украина писало, что 21 сентября, пользователи социальной сети Facebook массово сообщили о сбоях в работе ресурса. Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты, также 31% пользователей заявили о том, что не имеют полного доступа к сайту, еще 16% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.