В роботі Facebook та Instagram стався збій

Найбільш масштабний збій спостерігається в США і Західній Європі

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verg.

Отмечается, что в обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.

Как сообщается, на проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи, в частности, из Украины, Российской Федерации и Белоруси.

Вместе с тем, по данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в США и Западной Европе.

Напомним, 5 декабря в странах Европы наблюдался сбой в работе социальной сети Facebook.

Пользователи жалуются, что соцсеть выбрасывает их из личных аккаунтов, и они не могут войти в них снова.

Также сообщалось, что в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой.

Пользователи Instagram писали о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывали на невозможность обмениваться личными сообщениями. Пользователи Facebook писали, что социальная сеть не грузится, не позволяет переходить по ссылкам.