В роботі Android стався глобальний збій

У вівторок, 23 березня, в роботі програми на Android стався глобальний збій. Численні користувачі смартфонів отримали оповіщення, в яких йшлося про припинення роботи додатків.

Програми на смартфонах не відкриваються або видають помилки, причому серед них такі важливі, як Gmail, численні банківські програми, Google Pay та інші.

Пізніше в Google повідомили, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, яка відповідає за відкриття веб-сторінок в додатках, що і призводить деякі програми на Android до вильоту.

Компанія вже виправила помилку в оновленні компонентів, які призводили до закриття додатків на Android. Для цього потрібно встановити з Google Play актуальні версії Android System WebView і браузера Chrome.