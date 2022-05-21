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Окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області, - ОВА

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Субота 21 травня 2022 12:29
Окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області, - ОВА Фото: окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетний удар по Рівненській області. Наразі кількість жертв й масштаби руйнувань невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

"По території області завдано ракетний удар. По об'єкту військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 21 травня, в районі міста Немирів у Вінницькій області помітили ворожу ракету, яку після цього знешкодила ППО.

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Російська Федерація Україна Рівненська область
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