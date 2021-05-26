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У кіберполіції розповіли, як уберегти дитину від "груп смерті" в соцмережах

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Київ, Середа 26 травня 2021 10:23
У кіберполіції розповіли, як уберегти дитину від "груп смерті" в соцмережах Фото: глава кіберполіції Олександр Гринчак (Андрій Посонський)
Автор: Ігор Литвиненко, Владислав Красінський

Кіберполіція заблокувала вже десятки "груп смерті" в Україні. При цьому правоохоронці зазначають, що більшість суїцидів або спроб суїциду серед неповнолітніх не пов'язані з такими групами.

Про це повідомив глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, кіберполіція щодня відстежує статистику незалежно від того, стався суїцид або дитину вдалося врятувати.

"Ми виїжджаємо на кожен такий випадок і оглядаємо девайси, щоб зрозуміти, в чому причина. Що стосується недавніх інцидентів, то ми не фіксували їх зв'язок зі суїцидальними групами. Як правило, причина - це любов, непорозуміння з друзями в школі, проблеми з навчанням або батьками або просто неблагополучна сім'я", - повідомив Гринчак.

Він зазначив, що коли є проблеми, дитина замикається. А в Інтернеті є маса деструктивних каналів, які можуть підштовхнути до суїциду.

"Такі історії мають місце. Але ми заблокували вже десятки подібних каналів. У нас повноцінна комунікація з Tik-Tok, і вони реагують на наші листи, коли це стосується дітей. Звичайно, не все вдається заблокувати. Є ще й різнопланові Мультфільми Аніме різної спрямованості, але це вже тонка історія", - зазначив глава кіберполіції.

Гринчак вважає, що проблема №1-в батьках.

"Буває навіть благополучна сім'я, в якій батьки глибоко в роботі, а дитина пішла в себе і всім не до нього. Він буде замикатися в собі, ставати психологічно вразливим і знаходити в соцмережах депресивний контент", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що за перші три місяці 2021 року в Україні різко зросла число самогубство або їх спроб серед дітей.

Нагадаємо, в лютому в Боярці в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша потрапила в лікарні.

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