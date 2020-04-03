Працюючим пенсіонерам підвищили виплати

Пенсійний фонд України з 1 квітня 2020 року провів автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсій продовжували працювати. Про це повідомляє пре-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого по лютий 2020 року.

При проведенні перерахунку обрано більш вигідний для пенсіонера варіант:

-з урахуванням лише страхового стажу;

з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

"У результаті перерахунку розмір пенсії збільшено 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні приписав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції. Виняток становлять лише ті, які задіяні в заходах щодо запобігання COVID-19 або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.