Працював на ФСБ Росії. Екс-помічник українського нардепа постане перед судом

Так, за даними слідства, помічника нардепа ФСБ завербувала ще в 2014 року.

"Вступивши на посаду помічника народного депутата України у вересні 2019 року, він отримав доступ до інформації, що надходить до ВРУ від центральних органів державної влади, у тому числі з грифом обмеження доступу. Він особисто складав аналітичні матеріали і передавав їх представниками ФСБ РФ за грошову винагороду", - розповіли в ОДП.

Як повідомляють у СБУ, чиновник був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазким під час поїздки до Москви. Згодом він передав агента на "зв'язок" своєму керівнику - Дмитру Зубарєву.

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародне співробітництво, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ та проведення АТО/ООС на сході України.

За весь період роботи на російські спецслужби обвинувачений отримав від ФСБ щонайменше 71 тисячу доларів.

"Для збору розвідданих зрадник використав широке коло особистих знайомств та статус помічника чинного нардепа", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Зраднику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.