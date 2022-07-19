RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як працює сфера добровільного медичного страхування під час війни: відповідь НБУ

Фото: медичне страхування продовжує працювати під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни страховики за чинними договорами добровільного медичного страхування продовжують виконувати зобов'язання перед клієнтами та надавати допомогу в лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Чи надаються послуги добровільного медичного страхування в зоні активних бойових дій?

1. Страховики запроваджують можливості надання медичних консультацій у форматі онлайн. Застраховані особи, що перебувають за кордоном, можуть у такий спосіб також отримати консультацію лікаря.

2. У регіонах, де страховик не може організувати або оплатити вартість наданої медичної допомоги, застрахований може самостійно звернутися до медичного закладу, а потім отримати компенсацію витрачених коштів від страховика. Для цього він має надати підтвердні документи про направлення на лікування, призначення лікаря тощо та оплату послуг чи медикаментів, зазначили в прес-службі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, від чого залежить вартість полісу страхування майна та на що звернути увагу при оформлені.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України