Як працює сфера добровільного медичного страхування під час війни: відповідь НБУ

Під час війни страховики за чинними договорами добровільного медичного страхування продовжують виконувати зобов'язання перед клієнтами та надавати допомогу в лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Чи надаються послуги добровільного медичного страхування в зоні активних бойових дій?

1. Страховики запроваджують можливості надання медичних консультацій у форматі онлайн. Застраховані особи, що перебувають за кордоном, можуть у такий спосіб також отримати консультацію лікаря.

2. У регіонах, де страховик не може організувати або оплатити вартість наданої медичної допомоги, застрахований може самостійно звернутися до медичного закладу, а потім отримати компенсацію витрачених коштів від страховика. Для цього він має надати підтвердні документи про направлення на лікування, призначення лікаря тощо та оплату послуг чи медикаментів, зазначили в прес-службі.